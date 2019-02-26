Здесь интересно

Приуроченная к ежегодной акции «Ночь на катке» «Электровечеринка» пройдет на катке в Парке Горького 28 февраля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба парка.



«В четверг, 28 февраля, за десять дней до закрытия «Фабрики счастливых людей», Парк Горького устраивает шумную «Электровечеринку» на льду. Событие приурочено к ежегодной общегородской акции «Ночь на катке». Для прохода на «Фабрику счастливых людей» нужно получить бесплатный электронный билет в кассах катка. Услуги проката и заточки коньков оплачиваются согласно прейскуранту», - отмечается в материале.



В 19:00 в музыкальной студии Медиарубка, расположенной вдоль центральной аллеи катка, начнет выступление коллектив Menzo DJ’s. «Menzo DJ’s – это легенда телеканала MTV Александр Анатольевич, VJ Chuck, Grigorian и глава банды Yastrogiy. Смешивая в своих сетах самые, казалось бы, несочетаемые стили — хип-хоп, соул, хаус, рок-н-ролл — и приправляя музыкальный микс залихватскими шутками, группировка раскачает даже тех, кто обычно не танцует, особенно на льду», - сообщили в пресс-службе.



Как там отметили, атмосферу праздника дополнят неоновые фигуристы, которых можно будет встретить на катке с 18:30. «Футуристические персонажи в светящихся костюмах закружат в танце, будут общаться с гостями и предложат поучаствовать в конкурсах – на лучшее видео с вечеринки или необычный наряд. Победители получат сувениры с символикой Парка Горького и билеты на каток. Закончится «Электровечеринка» в 22:00, но спешить домой не обязательно – каток будет работать до полуночи», - добавили в пресс-службе Парка Горького.

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