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Московская сцена

Театральный мир скорбит - умер Андерс Жагарс

Фото: yandex/ru

Театральный мир скорбит - умер Андерс Жагарс

26 февраля 2019г., 15:47

На 61-м году от продолжительной болезни умер выдающийся деятель театра и кино Андерс Жагарс.
Весь мир скорбит о несвоевременной и скоропостижной смерти.

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Тяжелая болезнь унесла жизнь выдающегося деятеля театра, режиссера Андрейса Жагарса. Эрудит, совместивший в себе не только театральную деятельность, но и огромные организаторские способности директора.
   
Его фанатичное служение искусству помогло Латвийской опере встать на уровень известных театров Европы.
   
Профессионал, сумевший сделать этот театр одним из самых известных в Европе. 

Великолепный педагог, ученики которого успешно выступают теперь на сцене различных стран мира. Александр Антоненко, Кристине Ополайс, Элина Гаранча, Марина Ребека, дирижер Андрис Нельсонс и многие другие начинали свой путь с Андресом Жагарсом.

Огромная энергия и деятельная натура этого человека сконцентрировала вокруг него таланты - яркие, индивидуальные и незабываемые образы.
   
Такая профессиональная среда никогда не проходит бесследно. Творческая атмосфера остается в памяти друзей, передается последующим поколениям актеров и в итоге становится достоянием зрителей.
   
Друзья и истинные поклонники театра никогда не забудут ту радость общения, которую им подарил при жизни Андрейс Жагарс.

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