Московская сцена
Театральный мир скорбит - умер Андерс Жагарс
На 61-м году от продолжительной болезни умер выдающийся
деятель театра и кино Андерс Жагарс.
Весь мир скорбит о несвоевременной и скоропостижной смерти.
Тяжелая болезнь унесла жизнь выдающегося деятеля театра, режиссера Андрейса
Жагарса. Эрудит, совместивший в себе не только театральную деятельность, но и
огромные организаторские способности директора.
Его фанатичное служение искусству помогло Латвийской опере встать на уровень известных театров Европы.
Профессионал, сумевший сделать этот театр одним из самых известных в Европе.
Великолепный педагог, ученики которого успешно выступают теперь на сцене различных стран мира. Александр Антоненко, Кристине Ополайс, Элина Гаранча, Марина Ребека, дирижер Андрис Нельсонс и многие другие начинали свой путь с Андресом Жагарсом.
Огромная энергия и деятельная натура этого человека сконцентрировала вокруг
него таланты - яркие, индивидуальные и незабываемые образы.
Такая профессиональная среда никогда не проходит бесследно. Творческая атмосфера остается в памяти друзей, передается последующим поколениям актеров и в итоге становится достоянием зрителей.
Друзья и истинные поклонники театра никогда не забудут ту радость общения, которую им подарил при жизни Андрейс Жагарс.
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