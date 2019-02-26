Тяжелая болезнь унесла жизнь выдающегося деятеля театра, режиссера Андрейса Жагарса. Эрудит, совместивший в себе не только театральную деятельность, но и огромные организаторские способности директора.



Его фанатичное служение искусству помогло Латвийской опере встать на уровень известных театров Европы.



Профессионал, сумевший сделать этот театр одним из самых известных в Европе.



Великолепный педагог, ученики которого успешно выступают теперь на сцене различных стран мира. Александр Антоненко, Кристине Ополайс, Элина Гаранча, Марина Ребека, дирижер Андрис Нельсонс и многие другие начинали свой путь с Андресом Жагарсом.

Огромная энергия и деятельная натура этого человека сконцентрировала вокруг него таланты - яркие, индивидуальные и незабываемые образы.



Такая профессиональная среда никогда не проходит бесследно. Творческая атмосфера остается в памяти друзей, передается последующим поколениям актеров и в итоге становится достоянием зрителей.



Друзья и истинные поклонники театра никогда не забудут ту радость общения, которую им подарил при жизни Андрейс Жагарс.

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