Фракция «Батькивщина» в Верховной раде инициирует процедуру импичмента президента Украины Петру Порошенко.

Об этом на заседании парламента объявила лидер «Батькивщины», кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Инициатива связана с информацией о том, что Порошенко и его окружение причастны к контрабандным поставкам на Украину из России некачественных запчастей для военной техники, закупавшихся по завышенным ценам. Накануне украинские журналисты опубликовали соответствующее расследование.

Как отметила Тимошенко, действия главы государства подпадают под уголовную статью «Государственная измена». Она призвала другие фракции поддержать инициативу «Батькивщины».

В Конституции Украины прописано, что президент может быть смещен с поста Верховной радой в порядке импичмента, если он совершил государственную измену или другое преступление. Но для того, чтобы это стало возможно, нужен специальный закон об импичменте, а на Украине такого закона нет.

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