Образование/Карьера
Мальчиков решено беречь
Разработаны средства защиты от излучения компьютеров и смартфонов.
Мальчикам школьного возраста хотят выдавать отечественные средства защиты от электромагнитного излучения компьютеров и смартфонов.
Такое предложение содержится в рекомендациях круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященного вопросам сохранения здоровья мужского населения.
Сенаторы посоветовали Минтруду, Минобрнауки, Минпросвещения и Минпромторгу сперва отобрать эффективные технологии индивидуальной защиты пользователей от электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств, а затем массово внедрить их, особенно в социальных группах школьников и молодежи мужского пола.
Как отметил сенатор Владимир Круглый, что речь идет о различных девайсах для телефонов и компьютеров, в том числе защитных наклейках.
По его словам, электромагнитное излучение влияет на репродуктивную функцию.
"Существует ряд средств, которые предлагают ученые, которые способны снижать воздействие этого излучения. <...> Если они действительно снижают, вероятно, их необходимо в каждый телефон встроить", – добавил представитель Совфеда.
Среди других рекомендаций обеспечить производство отечественных продуктов специализированного питания на основе витаминов и растительного сырья.
Ранее сенаторы предложили Минздраву РФ выдавать зарегистрировавшим брак парам "Сертификат молодоженов". Предполагается, что этот документ покроет расходы на проверку репродуктивной системы..
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