Будем здоровы
Прививки необходимо делать своевременно
Безграмотное отношение к медицине процветает в обществе по-прежнему.
Неграмотность людей и разгул неправильной информации в соцсетях приводят к отказу от прививок. Такого мнения придерживается главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Медики уже привыкли, что обществу необходимо твердить о пользе вакцинации, которая, как минимум, спасает от инфекционных заболеваний.
"С одной стороны, это недостаток информации, с другой – разгул неправильной информации в соцсетях", – пояснила Драпкина.
Ранее зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала врачей бороться с отказами молодых родителей от рекомендованных Минздравом детских прививок.
Недавно отсутствие прививок от кори у некоторых студентов и преподавателей Высшей школы экономики привело к тому, что их отстранили от занятий.
Руководство вуза пошло на такой шаг, поскольку все они контактировали с третьекурсником, у которого нашли данное заболевание. А корпус, в котором занимались студенты, закрыли на карантин..
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