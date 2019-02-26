На юго-востоке Москвы на территории «Усадьбы Люблино» в рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории ведется устройство детских площадок. Об этом сообщила пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы.

«Согласно концепции комплексного благоустройства на территории усадьбы предусмотрено устройство шести детских площадок. На данный момент на всех площадках выполнена песчаная подготовка. На трех - уже залито бетонное основание, в ближайшее время приступят к бетонированию еще на двух, по оставшейся площадке ведутся подготовительные работы. В дальнейшем все они будут покрыты прорезиненным травмобезопасным покрытием», - рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы.

Детские площадки будут распределены по всей территории «Усадьбы Люблино». Для этого здесь проведут реконструкцию четырех существующих детских площадок, а две создадут заново.

«В итоге на территории парка появятся игровые зоны, которые будут рассчитаны на детей различных возрастов и потребностей. То есть, двумя площадками для игры смогут воспользоваться дети всех возрастов, две другие будут предназначены для малышей до 6 лет, пятая площадка будет для ребят старше 6 лет, а шестую площадку оборудуют специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. На всех детских площадках будет установлено разнообразное игровое и развивающее оборудование, отвечающее современным требованиям и нормам безопасности», - добавили в департаменте.

Одна из площадок будет располагаться в районе дома 59 по Люблинской улице, две другие будут обустроены в центральной части парка, еще одну обустроят возле дома 33 по улице Тихая, пятая площадка расположится около школы Святого Георгия, шестая со стороны улицы Краснодонская дом 2.

Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети, кабельной канализации и других коммуникаций. Также ведутся работы по монтажу сцен для проведения массовых мероприятий и строительству павильона для проведения свадеб. Кроме этого, здесь ведется устройство спортивных площадок. Вдоль Люблинского пруда обустроят уютную набережную. Территорию дополнительно озеленят: создадут новые цветники, высадят деревья и кустарники.

Завершить работы планируется в этом году.

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