версия для печати
Происшествия
Ребенок четырех лет эвакуирован в ТиНАО
Эвакуацию произвел санитарный вертолет на площадке Щапово.
Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал четырехмесячного ребенка, упавшего с высоты
Сотрудники пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили об эвакуации. Вертолет вылетел по вызову на площадку Щапово в ТиНАО, куда машина скорой помощи доставила пострадавшего.
Во время полета ребенка сопровождала авиамедицинская бригада. Подробности произошедшего уточняются..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.