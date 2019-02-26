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Происшествия

Ребенок четырех лет эвакуирован в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Ребенок четырех лет эвакуирован в ТиНАО

M24.ru 26 февраля 2019г., 19:29

Эвакуацию произвел санитарный вертолет на площадке Щапово

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Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал четырехмесячного ребенка, упавшего с высоты

Сотрудники пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили об эвакуации. Вертолет вылетел по вызову на площадку Щапово в ТиНАО, куда машина скорой помощи доставила пострадавшего.

Во время полета ребенка сопровождала авиамедицинская бригада. Подробности произошедшего уточняются.

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