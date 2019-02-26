Происшествия

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал четырехмесячного ребенка, упавшего с высоты

Сотрудники пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили об эвакуации. Вертолет вылетел по вызову на площадку Щапово в ТиНАО, куда машина скорой помощи доставила пострадавшего.

Во время полета ребенка сопровождала авиамедицинская бригада. Подробности произошедшего уточняются.

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