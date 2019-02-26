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Мода/Шоппинг

Непостоянство мира моды факт известный

Фото: vk.com/supermodels

Непостоянство мира моды факт известный

M24.ru 26 февраля 2019г., 13:59

Лагерфельд был иногда вдохновлен русской музой Ольгой Пантюшенковой

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Супермодель Ольга Пантюшенкова, прославившаяся на весь мир в 1990-х, скончалась в Санкт-Петербурге от рака.  Смерть наступила еще 6 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

Посты с печальным известием в соцсетях разместили коллеги Пантюшенковой. Умершей модели было 44 года.

"Мы вместе были на конкурсе красоты, мы были самыми маленькими, несовершеннолетними. И, как самые юные, сдружились. А сегодня я узнала, что ее больше нет", – написала знакомая модели Оксана Полевикова на странице "ВКонтакте".

28 лет назад Пантюшенкова заняла третье место в конкурсе "Супермодель СССР". Спустя годы она стала участвовать в дефиле ведущих модных домов, попав в топ-15 манекенщиц планеты.

На пике популярности Ольгу называли музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. После выявления онкологии, девушке пришлось покинуть подиум.

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Москва-Инфо
   