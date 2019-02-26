Московская жизнь
Тариф "зритель" позволит зрителям добраться на соревнования по канатной дороге
Для москвичей предусмотрен тариф при посещении соревнований по сноуборду.
Спецтариф "зритель" смогут приобрести москвичи, которые решат добраться до места проведения этапа мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie по канатной дороге. Соревнования состоятся вечером 2 марта.
Вход для болельщиков в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной. Тариф "зритель" позволит за 250 рублей попасть на станцию "Новая лига" – место проведения соревнований – от станций "Воробьевы горы" или "Лужники" и обратно.
Воспользоваться предложением можно будет с 18:00 до 20:00.
В пресс-службе канатной дороги отметили, что специально для проведения соревнований, в которых примут участие свыше 30 сильнейших райдеров России, США и Европы, возведут стартовую разгонную эстакаду.
Зрители увидят заезды победителей чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games Антуана Трюшона, Карлоса Гербера, Себастьена Конийненберга и Матиаса Вайсенбахера. От России выступят участники XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске – Владислав Хадарин, Антон Мамаев, Дмитрий Логинов и Александр Смелов.
В программу также включены фейерверк, световое и пиротехническое шоу, выступление рэпера Noize MC.
Открытие канатной дороги, связавшей Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября минувшего года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности..
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