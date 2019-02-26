Путешествие

Гастрономический туризм хотят внести в список приоритетных в разрабатываемой федеральной целевой программе развития туризма в России.

С таким предложением к главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину обратилась Ассоциация культурно-гастрономического туризма.

Сделать это предлагается, чтобы поддержать интерес иностранных туристов к российским регионам. Сегодня концепция программы на 2019–2025 годы выделяет пять приоритетных видов туризма: культурно-познавательный, активный, оздоровительный, круизный и экологический.

Авторы идеи отмечают, что с учетом дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, открытия и модернизации аэропортов туристический трафик становится более доступным для российских регионов, из-за этого развитие гастрономического туризма с выделением уникальных региональных продуктов может поддержать и мотивировать интерес туристов к отдыху в нашей стране.

Они также отмечают, что потенциал гастротуризма откроет Россию иностранным гостям с новых позиций гостеприимства и сервиса.

В России по направлению гастротуризма уже реализуется пилотная программа "Вкус Астрахани", которую поддержали областные власти, местные туроператоры и территориальные производства.

Ранее аналитическое издание представило лучшие экскурсионные направления туризма в России. В пятерке лучших лидирует Санкт-Петербург. За этот город отдали 30% голосов.

Далее расположились Москва, Московская, Ярославская и Тульская области. За Москву и Подмосковье проголосовали 15% опрошенных, за Тульскую и Ярославскую области – по 11%.

.