Москва
Владимир Путин считает, что России необходима мусорная реформа
Владимир Путин считает, что компаниями должны снизить вредные для экологии выбрасы на двадцать процентов.
Президент затронул в послании проблемы в экологии, в частности мусорную реформу.
Он заявил, что свалки рядом с населенными пунктами должны быть уничтожены.
Также он пригрозил промышленным компаниям, расположенным в самых экологически неблагоприятных городах,
строгими санкциями, если они не снизят выбросы вредных веществ на 20%.
При этом Путин отметил успехи сельского хозяйства и, в частности, предложил создать бренд «зеленой»,
экологически чистой продукции, которую можно выращивать только в нашей стране и которую можно будет поставлять на экспорт.
«На внешнем рынке пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей», — считает президент..
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