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Москва

Владимир Путин считает, что России необходима мусорная реформа

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 26 февраля 2019г., 23:23

Владимир Путин считает, что компаниями должны снизить вредные для экологии выбрасы на двадцать процентов

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Президент затронул в послании проблемы в экологии, в частности мусорную реформу.

Он заявил, что свалки рядом с населенными пунктами должны быть уничтожены.

Также он пригрозил промышленным компаниям, расположенным в самых экологически неблагоприятных городах,

строгими санкциями, если они не снизят выбросы вредных веществ на 20%.

При этом Путин отметил успехи сельского хозяйства и, в частности, предложил создать бренд «зеленой»,

экологически чистой продукции, которую можно выращивать только в нашей стране и которую можно будет поставлять на экспорт.

«На внешнем рынке пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей», — считает президент.

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