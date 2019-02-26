Президент затронул в послании проблемы в экологии, в частности мусорную реформу.

Он заявил, что свалки рядом с населенными пунктами должны быть уничтожены.

Также он пригрозил промышленным компаниям, расположенным в самых экологически неблагоприятных городах,

строгими санкциями, если они не снизят выбросы вредных веществ на 20%.

При этом Путин отметил успехи сельского хозяйства и, в частности, предложил создать бренд «зеленой»,

экологически чистой продукции, которую можно выращивать только в нашей стране и которую можно будет поставлять на экспорт.

«На внешнем рынке пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей», — считает президент.

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