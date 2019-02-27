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Автомагистраль
"Новая Москва" постепенно усиливает работу автобусного парка
Тринадцать маршрутов дополнительно функционируют с четвертого квартала 2018.
13 новых маршрутов автобусов запущено в IV квартале 2018 года в «Новой» Москве.
Об этом 27 февраля на пресс – конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«159 маршрутов городского пассажирского транспорта обслуживают ТиНАО столицы. 13 новых маршрутов автобусов запущено в IV квартале 2018 года в «Новой» Москве, всего 915 автобусов сейчас курсируют на маршрутах», - сказал Владимир Жидкин..
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