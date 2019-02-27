Автомагистраль

Временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена. Работы специально проведут в выходной день, когда пассажиропоток на станциях минимален. В указанный период поезда Сокольнической (1) линии будут курсировать только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарёво». До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме Сокольническая (1) линия возобновит работу в понедельник, 4 марта, в 5:30 утра.

Временные ограничения на Сокольнической (1) линии связаны с ее продлением в Новую Москву. Во время закрытия двух станций работники подключат необходимое оборудование юго-западного участка к действующей сети метро. Открытие новых станций – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» – серьезно улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов, которые смогут экономить на поездках до часа в день. После открытия нового участка до «Коммунарки» на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 22% – на «Тёплый Стан» и «Рассказовку», на 15% – на «Бунинскую аллею».

Во время закрытия участка Сокольнической линии между станциями «Юго-Западная» и «Саларьево» будут курсировать автобусы КМ с остановками у «Румянцево» и «Тропарёво». Из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе при движении в сторону центра автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро «Румянцево» на остановке «Дудкино». Жители Новой Москвы смогут доехать до БЦ «Румянцево», если проедут на автобусе КМ до «Тропарёво» и сделают пересадку в сторону области. При движении от «Тропарёво» в сторону области автобусы КМ будут останавливаться непосредственно рядом с метро.

Также отметим, что в день закрытия станций метрополитена для проезда в аэропорт «Внуково» мы рекомендуем пользоваться автобусами: № 32 – от станции «Рассказовка» и № 611 – от станций «Юго-Западная» и «Тропарёво» вместо автобуса № 911, который курсирует от станции «Саларьево».

В день закрытия Московский метрополитен организует раздачу горячего чая у «Тропарёво». Также здесь и около закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов, разъяснить порядок работы общественного транспорта. Чтобы как можно больше пассажиров узнали о предстоящих изменениях в работе метро, на станциях разместят плакаты, а на эскалаторах и в поездах будут звучать аудиообъявления. Порядок во время закрытия обеспечат сотрудники УВД на Московском метрополитене и инспекторы Службы безопасности.

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