Образование/Карьера

Дети устают от школы, «выгорают» от перегрузок и не хотят больше ходить в школу, поэтому надо создавать в школах такие условия, чтобы ребята чувствовали себя там, как дома.

Об этом заявил глава Минпросвещения Ольга Васильева.

Cейчас необходима «большая вещь» — вернуть учителя туда, где он всегда был — с учениками, а не с бесконечными отчетами. Школа, подчеркнула Васильева, должна стать для детей вторым домом, это сложный, но важный процесс.

Васильева добавила, что в прежние времена в школах у детей были друзья — и это был дополнительный мотив ходить в школу. Но сейчас все изменилось, гаджеты и виртуальная реальность много детям заменили. Задача школы — сделать так, чтобы она снова стала для учеников домом, причем с самого первого класса.

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