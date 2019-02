Московская сцена

Самая яркая участница второго выпуска «Песен» на ТНТ - ростовчанка из Америки AnDy Darling - покорила жюри и ведущих своей непосредственностью и незаурядными вокальными данными. Лидер творческого объединения Gazgolder, рэпер Баста выяснил у землячки - «с какого она района», а Павел Воля вытащил на сцену ее «романтического друга» – американца Зака. В этот момент шоу превратилось в международное - все участники перешли на английский язык. Тимати обвинил американца в том, что его девушка забывает родную речь, а Павел Воля задал вопрос про санкции.

На отборах певица исполнила песню собственного сочинения «Просто танцевать», которую внимательные зрители выделили заранее - еще во время анонсов выпуска, о чем писали в соцсетях проекта. Девушка прошла в следующий этап шоу, за нее проголосовали оба представителя жюри - Тимати и Баста.

AnDy Darling за последние пять лет успела пожить в нескольких странах, в том числе - России, Чехии, Южной Корее и США. В 2014 она приняла участие в чешской версии вокального шоу «Голос». Ее сингл «If I Wasn't Drunk I'd Keep It Inside» в стиле commercial pop был включен в каталог Signature Tracks. Песня «Glass for Madness» долгое время находилась в топе рейтинге iTunes в Швейцарии. Летом 2018 года AnDy Darling впервые выпустила песню на русском языке «Просто танцевать», за месяц она набрала более 200 000 прослушиваний на YouTube

.