Автомагистраль

Маршруты автобусов «Т56» и «Т78» в районе станции метро «Белорусская» изменится со 2 марта 2019 года.



Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».



«Меняются автобусные маршруты в районе метро «Белорусская». Со 2 марта автобусы «т56» и «т78» в сторону Тверской Заставы вместо ул. Новолесная поедут по ул. Бутырский Вал и 1-му Лесному пер.», - отмечается в материале.



В 1-м Лесном пер. появится новая остановка «Метро «Белорусская». При этом остановки «Новолесная улица» и «2-й Лесной переулок» (в обоих направлениях) будут перенесены на ул. Бутырский Вал.

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