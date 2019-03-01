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Автомагистраль

Автобусы на маршрутах в районе станции 'Белорусская' изменят направление движения

Фото: Агентство "Москва"

Автобусы на маршрутах в районе станции "Белорусская" изменят направление движения

Информационный Центр Правительства Москвы 01 марта 2019г., 15:56

Направление движения автобуса Т56 изменится 2 марта

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Маршруты автобусов «Т56» и «Т78» в районе станции метро «Белорусская» изменится со 2 марта 2019 года.

Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«Меняются автобусные маршруты в районе метро «Белорусская». Со 2 марта автобусы «т56» и «т78» в сторону Тверской Заставы вместо ул. Новолесная поедут по ул. Бутырский Вал и 1-му Лесному пер.», - отмечается в материале.

В 1-м Лесном пер. появится новая остановка «Метро «Белорусская». При этом остановки «Новолесная улица» и «2-й Лесной переулок» (в обоих направлениях) будут перенесены на ул. Бутырский Вал.

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