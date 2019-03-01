Мужскую эстафету на чемпионате мира по лыжам в Зефельде заранее окрестили «гонкой года», предвкушая острейшую борьбу между командами Норвегии и России.

Пока в ходе этого первенства норвежцы по завоеванным медалям лидируют за явным преимуществом. У нас пока «золота» нет вообще.

Андрей Ларьков стартовал как-то не бойко. Во всяком случае он не пристроился в затылок за норвежцем Эмилем Иверсоном, пропустив еще несколько гонщиков. Но ничего, вскоре подтянулся. Может, просто лидировать не хотел? А лыжи-то у Ларькова скользят не идельно, и на спусках это заметно. Но все же он передает эстафету Александру Бессмертных первым, правда, Мартин Йонсруд Сундбю за ним всего в 0,3 секунды, да немец тут же.

Бессмертных не «втапливает» с первых же метров, а потому тройку лидеров быстренько догоняет группа преследователей, и наш спортсмен «прячется» за чужие спины. Что-то больно глубоко. Будем надеяться, что Александр знает, что делает, но после трети этапа он остает от Сундбю на 4 секунды. Еще 3,3 км позади, и Бессмертных в четверке лидеров. Телекомментаторы вновь отмечают не слишком хорошую работу лыж. На передачу этапа Саша приходит третьим, уступая Сундбю и финну Иво Нисканену всего секунду.

Пошли на свой этап «конькобежцы» — Шюр Рете, Матти Хейккенен и Александр Большунов. После первого из трех кругов они по-прежнему вместе, но тут еще и швед подтянулся, да и француз не очень далеко. Второй круг позади — впереди все те же, французский спортсмен в 5 секундах позади, швед — в восьми. Близка передача, троица убежала от Франции на секунд, а Швеция уже вообще не видна. И финн «закислился» перед финишем, передал эстафету с 17-секундным отставанием. Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо уходят вместе на последний этап. Что-то будет!

А потому не будем много вспоминать о том, что было: то есть стычку Устюгова и Клебо в спринте. Норвежец точно будет лучшим на финише, а потому Сергею надо пытаться убежать. Нет, не получается. Более того, на последнем круге Йоханнес сам отрывается, Устюгов не в силах подхватить этот порыв.

Увы, Россия только вторая, Норвегия, соответственно, первая. И по праву, будем справедливы. Шансов на последнем этапе не было.

Зато какая «заруба» была за «бронзу»! На последнем пригорке финн и француз, правда, остановились, не желая уходить на спуск первым. Зато борьба на финише была великолепной — в итоге сборная Франция третья.

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