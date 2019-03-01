Политика
Прогноз на тему выборов на Украине сделал Лукашенко
Лукашенко считает победу Порошенко на будущих выборах реальностью.
На Украине на выборах президента победит нынешний глава государства Петр Порошенко.
С таким прогнозом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с общественностью и журналистами. «Я говорю не абсолютно точно. Но думаю, просчитывая все варианты, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — сказал Лукашенко.
Также он посоветовал российским телеканалам прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на Порошенко, поскольку это лишь идет ему на пользу. Лукашенко рассказал, что уже высказывал такую точку зрения на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Это же не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов шла такая оголтелая пропаганда и нападки на Украину. Возьмите включите утюг российский, и там везде на эту Украину. Это уже наоборот играет», — приводят слова белорусского лидера СМИ.
Александр Лукашенко также предупредил белорусскую оппозицию, что ей не удастся дестабилизировать ситуацию в стране, повторив «украинский сценарий». В случае если же она попытается «разжечь огонь», «я вас туда, в это полымя брошу», пригрозил президент Белоруссии..
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