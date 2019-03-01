На Украине на выборах президента победит нынешний глава государства Петр Порошенко.

С таким прогнозом выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с общественностью и журналистами. «Я говорю не абсолютно точно. Но думаю, просчитывая все варианты, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — сказал Лукашенко.

Также он посоветовал российским телеканалам прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на Порошенко, поскольку это лишь идет ему на пользу. Лукашенко рассказал, что уже высказывал такую точку зрения на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Это же не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов шла такая оголтелая пропаганда и нападки на Украину. Возьмите включите утюг российский,​ и там везде на эту Украину. Это уже наоборот играет», — приводят слова белорусского лидера СМИ.

Александр Лукашенко также предупредил белорусскую оппозицию, что ей не удастся дестабилизировать ситуацию в стране, повторив «украинский сценарий». В случае если же она попытается «разжечь огонь», «я вас туда, в это полымя брошу», пригрозил президент Белоруссии.

.