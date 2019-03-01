Здесь интересно

Спектакль на пределе физических возможностей "Реверс" отметил свой первый день рождения. За год постановка, которая стала сенсацией прошлого театрального сезона, успела получить театральную премию "Московского Комсомольца", открыть Дни российской культуры в Индии и побывать на гастролях в Калининградской области. В свой дайджест лучших событий постановку включила директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

К началу весны спектакль пришел обновленным: в него добавили новую сцену и трюки, а также в труппу спектакля вошли новые актеры. В сверхнасыщенном динамичном действе исполнители стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой, рассказывая зрителю историю о внешней и внутренней борьбе человека, его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Однако падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

Хореографию в спектакле "Реверс" поставила обладательница премии "Эмми" Дебра Браун (Канада), известная по работам для Cirque du Soleil, церемонии вручения премии "Оскар", голливудских блокбастеров ("Женщина-кошка", "Ван Хельсинг") и поп-звезд – Мадонны, Селин Дион, Бьорк, Шакиры и других.

Оригинальную музыку для постановки написал обладатель премии фестиваля независимого кино Sundance Миша Мищенко – представитель неоклассического направления, один из первопроходцев в переосмыслении жанров симфонической музыки.

В качестве художника по свету выступил Иоахим Барт (Германия), постоянный соавтор Петера Штайна, работавший над спектаклями для лучших оперных театров мира и Зальцбургского фестиваля.

Авторы идеи и режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина – выдающиеся представители современного циркового направления nouveau cirque. Уникальные номера, созданные Кольцовым, в том числе, для Cirque du Soleil, носят его имя; в Театре мюзикла он разработал акробатическую концепцию для мюзикла "Принцесса цирка" и является исполнителем трюка Мистера Икс. Как воздушная гимнастка Дрожжина выступала в самых знаменитых шоу в Италии, Франции, Португалии, Великобритании, Испании, была участницей режиссерской лаборатории Константина Богомолова, сотрудничает с Большим театром и "Гоголь центром".

Московский театр мюзикла

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