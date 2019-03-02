Будем здоровы

Ученые выяснили, какой именно сон «очищает» мозг от токсичного для него белкового мусора и тем самым обеспечивает защиту от болезни Альцгеймера.

Ученые из Медицинского центра Рочестерского университета (URMC) доказали, что сон менее восьми часов в сутки повышает риск развития деменции в пожилом возрасте и болезни Альцгеймера. При этом особую роль играет качество сна.

По словам ведущего автора исследования Майкена Недергаарда, которые приводят "Известия", сон имеет решающее значение для работы мозга. Это исследование показывает, что чем глубже сон, тем лучше.

По его словам, недостаточный или неглубокий сон влияет на уникальный процесс самоочищения головного мозга, который был открыт учеными в 2012 году. В результате в тканях мозга накапливаются токсичные белки бета-амилоида и тау-белка, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера.

В этом исследовании научные сотрудники провели эксперименты на мышах, которых анестезировали шестью разными способами. Когда животные были под анестезией, ученые отслеживали электрическую активность мозга, сердечно-сосудистую деятельность и очистительный поток спинномозговой жидкости через мозг, поясняет Naked Science.

Команда заметила, что комбинация таких препаратов, как кетамин и ксилазин (K/X), лучше всего имитировала медленную и непрерывную электрическую активность мозга и медленное сердцебиение, которые наблюдаются во время глубокого сна небыстрой фазы. Более того, электрическая мозговая активность у мышей, которым дали K/X, выглядела оптимальной для работы глимфатической системы.

Исследование подтвердило связь между сном, старением и болезнью Альцгеймера. Известно, что с возрастом нам становится сложнее достичь глубокого сна небыстрой фазы, и эта работа еще раз подтверждает важность глубокого сна для правильного функционирования глимфатической системы. Также исследование демонстрирует, что глимфатической системой можно манипулировать, улучшая сон, — это, в свою очередь, может помочь разработать потенциальные клинические подходы вроде сонной терапии или других способов улучшения качества сна у людей, находящихся в зоне риска развития болезни Альцгеймера.

.