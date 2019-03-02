Происшествия

Об этом 1 марта сообщил руководитель дирекции фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер.



«Статистику смотрел несколько часов назад, там зафиксировано несколько десятков нарушений, еще не все обработаны, поэтому статистику за сегодня говорить пока не готов, но нарушители точно есть», - сказал Евгений Леглер.



По его словам, до конца весны в Москве планируется нанести «вафельную» разметку еще на 40 перекрестках.



«Перекрестки не только в центре, но преимущественно в нем. Потому что в центре города трафик выше, чем на окраинах. Но есть перекрестки, которые формируют заторы на окраинах, которые для нас тоже проблематичны для движения общественного транспорта», - пояснил представитель ЦОДД.



Камеры в Москве начали отслеживать остановку на перекрестках с «вафельной» разметкой с 1 марта. Первый перекресток, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда перекрестка, находится в центре – это пересечение Садового кольца и Орликова пер. За нарушение правил выезда на «вафельную» разметку предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

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