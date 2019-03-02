Большая часть площадок фестиваля «Московская масленица», который стартовал 1 марта 2019 года расположена за пределами центрального округа.

«В этом году мы сосредоточились как раз на наших административных округах. У нас 18 площадок размещается непосредственно в округах. Гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, подвижные игры, выступления уличных театров, концерты и другие развлечения», - сказал Алексей Немерюк.



Он также напомнил, что на фестиваль свою продукцию привезли фермеры из 20 регионов России.



«Мы сделали упор на том, чтобы фестиваль стал более насыщенным с точки зрения гастрономической программы. У нас будет большое количество фуд-шоу, запланированы мастер-классы по выпеканию самых разных блинов. К нам приезжают 20 регионов, которые привезут свои товары и расскажут о своих традициях празднования масленицы», - добавил Алексей Немерюк.



По его словам, в прошлом году фестиваль посетили более 4 миллионов человек.



«В прошлом году более 4 миллионов человек посетили сам фестиваль. И мы рассчитываем, что в этом году количество не будет меньше, что гости столицы и москвичи откликнутся и придут к нам на мероприятия, тем более что программа гастрономическая достаточно шире. К тому же сейчас Год театра - наши коллеги из «Золотой маски» привезли большое количество уличных театров, которые выступят на городских пространствах», - сказал Алексей Немерюк.

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