Московская сцена

В Московском театре мюзикла – снова музыкальная фантазия Владимира Баскина о приключениях самой знаменитой Алисы в мире "Чудеса и куралесы". Здесь Страна чудес и Зазеркалье стали одной Чудо-страной, где обитают любимые герои сразу двух книг Льюиса Кэрролла, а Белая и Червонная королевы являются сестрами, которых поссорил... Впрочем, приходите на мюзикл, и сами узнаете, кто именно встал между этими особами голубых кровей.

В мюзикле "Чудеса и куралесы" зрители часто оказываются в компании героев – через зал проходят армии Белой и Красной королев и бегают галдящие фламинго, а вечно спешащий Кролик появляется то в партере, то на балконе. И это неслучайно – ведь Страна чудес действительно рядом, стоит только взять с полки любимую книгу и немного напрячь воображение.

Постановку осуществила команда под руководством режиссера-постановщика, арт-директора Театра мюзикла Марины Швыдкой. В числе создателей – Оливье Ландревиль, звезда мировой сценографии, известный зрителям Театра мюзикла по декорациям к мюзиклу "Принцесса цирка". Впечатляющие костюмы придумала известный театральный художник Виктория Севрюкова.

В спектакле заняты любимые артисты труппы Театра мюзикла и звезды российской музыкальной сцены. Алису играет Золушка из мюзикла "Всё о Золушке" и Мари из "Принцессы цирка" актриса Екатерина Новоселова, а обладательница главной театральной премии страны "Золотая Маска" Оксана Костецкая перевоплотилась в Гусеницу. Также на сцене – Марат Абдрахимов, Виктория Пивко, Евгений Вальц, Андрей Гусев и другие признанные мастера жанра.

По субботам и воскресеньям в 14:00. Подробности, а также билеты доступны по ссылке.

Московский театр мюзикла

ул. Новозаводская, д. 27

12:17

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