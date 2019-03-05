Политика
Русский мир глазами не лишен гомофобии и расистских тенденций при обсуждении определенных тем в разговоре
Наблюдая за Россией Европа склонна к мнению о том, что единое законодательство против дискриминации граждан России еще не создано.
В России до сих пор отсутствует всеобъемлющее
законодательство против дискриминации, а в публичном пространстве присутствует
большое количество расистских и гомофобных высказываний, считает Европейская
комиссия против расизма и нетерпимости (ЕРКН), учрежденная Советом
Европы.
В докладе комиссии также отмечается прогресс в борьбе с нетолерантностью и преступлениями на почве ненависти. Тем не менее, по мнению европейских экспертов, России не хватает систематизированного законодательства, направленного на защиту прав меньшинств и борьбу с дискриминацией.
Среди положительных изменений в докладе отмечается создание Федерального агентства по делам национальностей, обучение правоохранителей выявлению преступлений на почве ненависти и другие принятые меры. Также отмечается, что упростилась процедура получения документов о смене пола.
Тем не менее, эксперты отмечают широкое использование расистских и гомофобных тем политиками и религиозными лидерами. По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Доклад составлен на основании данных, полученных до 22 июня 2018 года.
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