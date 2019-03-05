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Политика

Русский мир глазами не лишен гомофобии и расистских тенденций при обсуждении определенных тем в разговоре

Фото: © СС0

Русский мир глазами не лишен гомофобии и расистских тенденций при обсуждении определенных тем в разговоре

ИА «РОСБАЛТ» 05 марта 2019г., 11:39

Наблюдая за Россией Европа склонна к мнению о том, что единое законодательство против дискриминации граждан России еще не создано

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В России до сих пор отсутствует всеобъемлющее законодательство против дискриминации, а в публичном пространстве присутствует большое количество расистских и гомофобных высказываний, считает Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕРКН), учрежденная Советом Европы.
 
В докладе комиссии также отмечается прогресс в борьбе с нетолерантностью и преступлениями на почве ненависти. Тем не менее, по мнению европейских экспертов, России не хватает систематизированного законодательства, направленного на защиту прав меньшинств и борьбу с дискриминацией.
 
Среди положительных изменений в докладе отмечается создание Федерального агентства по делам национальностей, обучение правоохранителей выявлению преступлений на почве ненависти и другие принятые меры. Также отмечается, что упростилась процедура получения документов о смене пола.
 
Тем не менее, эксперты отмечают широкое использование расистских и гомофобных тем политиками и религиозными лидерами. По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
 
Доклад составлен на основании данных, полученных до 22 июня 2018 года.

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