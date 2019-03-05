В России до сих пор отсутствует всеобъемлющее законодательство против дискриминации, а в публичном пространстве присутствует большое количество расистских и гомофобных высказываний, считает Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕРКН), учрежденная Советом Европы.



В докладе комиссии также отмечается прогресс в борьбе с нетолерантностью и преступлениями на почве ненависти. Тем не менее, по мнению европейских экспертов, России не хватает систематизированного законодательства, направленного на защиту прав меньшинств и борьбу с дискриминацией.



Среди положительных изменений в докладе отмечается создание Федерального агентства по делам национальностей, обучение правоохранителей выявлению преступлений на почве ненависти и другие принятые меры. Также отмечается, что упростилась процедура получения документов о смене пола.



Тем не менее, эксперты отмечают широкое использование расистских и гомофобных тем политиками и религиозными лидерами. По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.



Доклад составлен на основании данных, полученных до 22 июня 2018 года.

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