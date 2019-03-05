Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой, не выдержав расставания со своей женой Маюми Каи.

Музыкант женился на диджее из Токио в 2006 году. Этот брак сильно повлиял на характер и привычки Флинта: он занялся спортом и бросил наркотики. Сам музыкант неоднократно говорил, что именно она спасла его от тьмы.

На момент смерти Флинта японки не было дома почти два месяца, она гастролировала на родине. По данным СМИ, за два дня до смерти Флинт принял участие в пятикилометровом забеге в парке Челмсфорд, преодолев эту дистанцию за 21 минуту и 22 секунды. Британские журналисты уверены, что вряд ли он смог достичь такого результата, если бы был под воздействием запрещенных препаратов.

Кроме того, перед тем, как попрощаться с жизнью, 49-летний вокалист The Prodigy по требованию жены выставил на продажу любимый дом в Эссексе, который он не один год обустраивал. Флинт даже купил кусок дороги в Бристоле, чтобы вытащить оттуда подходящие по декору кирпичи и уложить их перед своим пристанищем.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер на 50-м году жизни. Тело артиста обнаружили утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. Спустя несколько часов в официальном аккаунте группы в Instagram появилась информация о том, что он покончил жизнь самоубийством.

The Prodigy должны были приехать в Москву 14 июля, чтобы выступить на фестивале Park Live в Парке Горького.

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