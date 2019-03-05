Московская сцена

Погрузиться в транс и заново открыть его вместе с Полом ван Дайком (Paul Van Dyk) можно 7 марта в Москве в ARENA by Soho Family.

Легенда немецкой электронной сцены и любимчик публики везет в Россию свой новый альбом Music Rescues Me – главное событие весны!

Пластинка с 14 треками вышла в декабре 2018-го и уже собрала положительные отзывы критиков, а журнал Mixmag вовсе анонсировал "возрождение транса в лице Пола".

Работа над Music Rescues Me длилась 14 месяцев: столько ушло на подготовку "от и до" – сжатые сроки, учитывая восстановление артиста после после серьезной травмы спины.

То происшествие на фестивале A State Of Trance в голландском Утрехте, где Пол из-за ненадежности конструкции упал со сцены, перевернуло мировоззрение музыканта – все эмоции нашли отражение в альбоме.

В Music Rescues Me много приглашенных гостей, с каждым из которых у ван Дайка своя история. Например, трек Voyager, по его словам, был вдохновлен тем, что они с Alex M.O.R.P.H постоянно встречались в разных местах во время своих турне, поэтому у песни есть дух приключения.

Music Rescues Me – это поток, который на некоторое время забирает вас, пока вы слушаете, успокаивает ваш разум, или просто "спасает вас", – говорит музыкант.

Сейчас диджей активно гастролирует, презентуя новый альбом в Европе и США. В Москву он приедет из Лондона. Настоящее событие для ценителей хорошей музыки и лазерных шоу!

ARENA by Soho Family

07.03

.