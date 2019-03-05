Вашингтон готов к переговорам с Москвой по контролю над вооружениями, но на определенных условиях.

Об этом сообщили ТАСС в Госдепе США после того, как Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД.

Соединенные Штаты приверженцы эффективного контроля над вооружениями делают все возможное для обеспечения безопасности США, их союзников и партнеров.

Достижение эффективности возможно была бы достигнута при соблюдении участниками соглашения обязательств.

Сотрудники Госдепа США заявляют о высокой степени готовности к переговорам с Россией, вопрос по контролю над вооружениями занимает одну из приоритетных позиций среди возможных тем для переговоров.

В Госдепе также заявили, что "разочарованы тем фактом, что Россия, похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, дипломат вновь подверг критике Москву, приписав ей нарушение ДРСМД.

В начале февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД. Владимир Путин, со своей стороны, пообещал дать зеркальный ответ на действия Вашингтона. 4 марта российский лидер подписал указ о том, что РФ приостанавливает выполнение ДРСМД, заключенного между Москвой и Вашингтоном в 1987 году.

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