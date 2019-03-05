Здесь интересно

Участница шоу «Песни» AnDy Darling проводит конкурс #ПростоТанцевать

Самая яркая участница второго выпуска «Песен» на ТНТ - ростовчанка из Америки AnDy Darling - покорила жюри своей непосредственностью и незаурядными вокальными данными. На отборах певица исполнила песню собственного сочинения «Просто танцевать», которую внимательные зрители выделили заранее - еще во время анонсов выпуска, о чем писали в соцсетях проекта.

Девушка прошла в следующий этап шоу, за нее проголосовали оба члена жюри - Тимати и Баста.

Сразу после выпуска AnDy Darling решила устроить розыгрыш толстовки с хештегом #ПростоТанцевать.

«Запиши видео со своим окончанием фразы: «Всё что я хочу, это просто...» и получи суперклассную толстовочку, - говорит AnDy Darling. - Если мысли в голову не лезут, но вы любите танцевать, то можно просто танцевать под песню и тоже выиграть! Приветствуется ваша креативность! Танцуем, поем и сочиняем до 8 марта!»

AnDy Darling за последние пять лет успела пожить в нескольких странах, в том числе, в России, Чехии, Южной Корее и США.

В 2014 она приняла участие в чешской версии вокального шоу «Голос». Ее сингл «If I Wasn't Drunk I'd Keep It Inside» в стиле commercial pop был включен в каталог Signature Tracks.

Песня «Glass for Madness» долгое время находилась в топе рейтинга iTunes в Швейцарии.

Летом 2018 года AnDy Darling впервые выпустила песню на русском языке «Просто танцевать», за месяц она набрала более 200 000 прослушиваний на YouTube.

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