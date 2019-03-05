Московская сцена

Sattva Project сыграет акустический квартирник в Женский день

8 марта музыкальный инди-поп проект Sattva Project сыграет акустический квартирник в Dictatura Æstetica Bar.

«Роскошный вокал фронтвумен группы Леры Папиш, стильная авторская музыка, виртуозные инструменталисты - подарят в этот праздничный атмосферный вечер букет потрясающих весенних эмоций!» - обещает автор проекта Алина Санкалпас.

Sattva Project – авторский независимый музыкальный проект, чьи треки «Intro» и «Whenever Heart Needs» включены в плейлисты всемирно известных Cafe del Mar и Buddha Bar. Коллектив образован в 2013 году композитором и продюсером Алиной Санкалпас и исполняет умный электронный и акустический indie-pop. В дискографии группы еще более 30 международных релизов: Sonar, European Chill, Chillout Sampler, Chillout Summer Session и др.

Начало: 20.00

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