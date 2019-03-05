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Московская жизнь
Наступает период общегородских субботников
В 2019 году они запланированы на 13 и 20 апреля.
Традиционные городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля. Об этом поставило визвестностьжителей столицы правительство Москвы.
Работы по уборке города будут идти весь апрель.
Принято решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские субботники. Весь апрель будет идти очистка Москвы после зимы. Мытье фасадов, весеняя разметка, убиркаа мусора. За зиму город стал тусклым, но к маю снова будет как новенький.
В этом году отмечается 100-летие первого городского
субботника. Тогда в нем приняли участие всего 15 человек. Теперь масштабы
мероприятия изменились: на уборку столицы выходят больше 3 млн жителей
города.
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