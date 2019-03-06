Московская сцена

В рамках проекта «Золотая Маска» в городе» в Москве покажут 13 спектаклей.



Оргкомитет подготовил представления на улицах и площадях, в парках, в музеях и на вокзалах, в библиотеках и офисных центрах.



«Спектакли можно будет увидеть в исторических и современных зданиях Москвы в период с 16 марта по 23 апреля 2019 г. Проект «Золотая Маска» в городе» проводится при поддержке правительства Москвы и входит в состав цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В проекте примут участие 13 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Петрозаводска и Ханты-Мансийска», - сказали в оргкомитете.



Там уточнили, что вход на все представления будет бесплатным по предварительной регистрации на сайте фестиваля и премии «Золотая Маска». Постановки можно будет посмотреть на ВДНХ, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», в московских музея, магазинах и других пространствах.



«Музыкальный театр Республики Карелия исполнит первое действие балета «Дон Кихот» в бальном зале Дома Пашкова, Екатеринбургский театр музыкальной комедии покажет программу по мотивам мюзикла «Эвита» в атриуме Московского международного университета, единственный в мире цирк для хулиганов Упсала-цирк из Санкт-Петербурга сыграет свой новый спектакль «Сны Пиросмани» в центральном «Детском мире» на Лубянке. Также спектакли запланированы в юрте Музея кочевой культуры, на сцене легендарного клуба «Китайский летчик Джао Да», в Центре им. В.Мейерхольда, в субтропической оранжерее «Аптекарского огорода», в бизнес-центре - историческом здании кондитерской фабрики «Большевик» на Ленинградском проспекте, в книжном магазине «Республика» на ул. Воздвиженка, в Еврейском музее и центре толерантности», - пояснили в оргкомитете.



Показы спектаклей приурочены к Году театра в России и к 25-летию российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска». На сайте проекта «Золотая Маска» в городе» можно ознакомиться с полным списком мероприятий.



Проекты «Золотая Маска» в городе» - постоянный участник цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Эту программу фестиваль проводит на протяжении шести лет. В ней приняли участие 96 театральных коллективов более чем из 30 городов России, состоялось более 500 показов спектаклей, которые смогли увидеть десятки тысяч зрителей.

.