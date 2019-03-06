Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о наказании за неуважение к власти в соцсетях.

Новыми нормами разрешается блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию, «выражающую в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции и органам власти».

При этом депутаты оговорили, что блокировать будут за сообщения, оскорбляющие «человеческое достоинство и общественную нравственность».

Штрафы за неуважение к власти решено повысить до 100 тыс. рублей (в первом чтении предлагалось штрафовать максимум на 5 тыс. рублей). Нарушителей также смогут арестовать на срок до 15 суток.

В случае рецидива максимальный штраф составит 200 тыс. рублей с возможностью ареста. На третий раз оштрафуют уже на 300 тыс. рублей, следует из законопроекта.

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