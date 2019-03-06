За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против выступили 42.

Законопроект инициировала группа парламентариев, в том числе сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин. Как сказано в тексте документа, "фейковые новости" – это недостоверная общественно значимая информация, которую распространяют под видом правдивых фактов, тем самым создавая угрозу для здоровья и безопасности людей.

Согласно документу, если такие сведения обнаружат на сайте сетевого издания, генпрокурор или его замы направят в Роскомнадзор требование ограничить доступ к ресурсу. После этого сотрудники Роскомнадзора предупредят редакцию сетевого издания о необходимости немедленно удалить ложную информацию. Если требование ведомства останется без внимания, доступ к сайту издания ограничат, пока "фейк" не будет удален. При этом законопроект уточняет, что ограничения не вводятся, если недостоверная информация опубликована новостным агрегатором.

Первое чтение законопроект о "фейках" прошел в января 2019 года. А в середине февраля авторы документа внесли в Госдуму поправки о штрафах.

В частности, если фейковая информация повлечет "создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры", виновным гражданам грозит штраф до 300 тысяч рублей, должностным лицам – до 600 тысяч рублей, а юрлицам – до 1 миллиона рублей.

Наказание будет еще более суровым, если из-за недостоверной информации погибнет или пострадает человек, либо произойдет массовое нарушение общественного порядка. В этих случаях штраф для граждан может составить от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 600 тысяч до 900 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. При этом отмечается, что к автору публикации в Сети не будут применять санкции, если он сам проверил и подтвердил достоверность сведений.

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