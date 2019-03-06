Московская сцена

3 апреля в столичном клубе WOW состоится весенний сольный концерт AMARIA. Выступление получило название «Душевный концерт» и будет посвящено празднованию дня рождения певицы и композитора. AMARIA представит новую концертную программу, включающую три музыкальных блока: «джаз», «рок-баллады» и «поп-дэнс». Большая часть композиций прозвучит в этот вечер впервые. Выступление артистки будет сопровождать мультимедийное шоу с участием воздушных гимнастов проекта White Circus.

«Для себя сердцевину этого концерта я назвала «Женские истории» - мною запланировано несколько тематических музыкальных откровений, которые, уверена, отзовутся не только в душах прекрасной половины человечества, но будут понятны и интересны мужчинам. Затронем вечные темы: любовь, дружба, разлука, измена, поиски смысла жизни... И все это в сопровождении красивейшей музыки моей dream team и захватывающих номеров мастеров циркового искусства».

На сцене в этот вечер с певицей выступят: Евгений Крючков (аранжировка, клавиши), Владимир Ванцов (электрогитара), Евгений Тимошин (бас), Роман Титейнштейн (барабаны), Михаил Смирнов (перкуссия, аккордеон), Иван Смирнов-младший (гитара), Евгений Алимов (труба), Василий Нефёдов (тромбон). AMARIA исполнит несколько дуэтов с Анатолием Жемиром, с которым уже выступала в YOTA ARENA. В честь дня рождения AMARIA - welcome drink для всех гостей концерта, с 19.30.

Начало программы: 20.30

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