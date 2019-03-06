Московская сцена

7 апреля в Известия Hall состоится третий концерт проекта Ивана Ожогина и Дрю Сэрича «Братья по музыке». «Не противостояние, а исключительная синергия двух стран – России и США - на одной сцене», - объясняют музыканты название и концепцию шоу.

В программе «братьев»: рок-кавер-версии на мировые хиты, узнаваемые с первых нот, и арии из легендарных мюзиклов, музыкальные экспромты и сюрпризы, общение со зрителями и много интернационального юмора. За вокалистами – театрально-симфонический оркестр Stage Orchestra под управлением двукратного обладателя национальной премии «Музыкальное сердце театра», композитора и дирижера Евгения Загота.

Иван Ожогин и Дрю Сэрич - титулованные звезды мюзиклов в России, Европе и на Бродвее. В арсенале артистов лучшие роли в этом жанре: «Призрак Оперы», «Бал вампиров», «Иисус Христос суперзвезда», «Рокки», «Отверженные», подтвержденные наградами престижных театральных премий.

Начало: 19.00

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