Московская сцена
Иван Ожогин и Дрю Сэрич представят свой проект
Звезды мюзиклов проведут концерт 7 апреля.
7 апреля в Известия Hall состоится третий концерт проекта Ивана Ожогина и Дрю Сэрича «Братья по музыке». «Не противостояние, а исключительная синергия двух стран – России и США - на одной сцене», - объясняют музыканты название и концепцию шоу.
В программе «братьев»: рок-кавер-версии на мировые хиты, узнаваемые с первых нот, и арии из легендарных мюзиклов, музыкальные экспромты и сюрпризы, общение со зрителями и много интернационального юмора. За вокалистами – театрально-симфонический оркестр Stage Orchestra под управлением двукратного обладателя национальной премии «Музыкальное сердце театра», композитора и дирижера Евгения Загота.
Иван Ожогин и Дрю Сэрич - титулованные звезды мюзиклов в России, Европе и на Бродвее. В арсенале артистов лучшие роли в этом жанре: «Призрак Оперы», «Бал вампиров», «Иисус Христос суперзвезда», «Рокки», «Отверженные», подтвержденные наградами престижных театральных премий.
Начало: 19.00.
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