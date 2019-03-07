Автомагистраль

Движение на ул. Сеславинская ограничено по 30 апреля. Центром транспортного комплекса Москвы объявлено о предстоящих ограничениях в движении транспортного потока по автодороге.

Отмечается, что ограничение вводится в связи с реконструкцией станции «Багратионовская».

«Движение на участке ул. Сеславинская в районе д. 16а круглосуточно ограничено по 1 апреля 2019 г. в связи с реконструкцией станции метро «Багратионовская». Ограничение будет действовать по одной полосе», - говорится в сообщении.

.