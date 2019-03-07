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Автомагистраль

Ограничения в движении транспорта ждут водителей на улице Сеславинская

Фото: www.flickr.com

Ограничения в движении транспорта ждут водителей на улице Сеславинская

Информационный Центр Правительства Москвы 07 марта 2019г., 11:54

Меры по ограничению движения предприняты и будут длится до 30 апреля

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Движение на ул. Сеславинская ограничено по 30 апреля. Центром транспортного комплекса Москвы объявлено о предстоящих ограничениях в движении транспортного потока по автодороге.

Отмечается, что ограничение вводится в связи с реконструкцией станции «Багратионовская».

«Движение на участке ул. Сеславинская в районе д. 16а круглосуточно ограничено по 1 апреля 2019 г. в связи с реконструкцией станции метро «Багратионовская». Ограничение будет действовать по одной полосе», - говорится в сообщении.

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