В культурной среде широко обсуждается конфликтная ситуация, возникшая между оперным певцом Хачатуром Бадаляном и Татарским театром оперы и балета имени М. Джалиля: театр в одностороннем порядке прервал контракт на выступление артиста, занятого в четырех постановках театра и уже начавшего свою гастрольную деятельность в учреждении. Причина - в невысоком росте артиста. При этом рост Бадаляна средний - 1 м 70 см. Ситуация прецедентная и показательная и для нашей культурной, и для деловой среды, которая еще раз доказывает - пока в нашем обществе не устоялись этические стандарты общения. Нет общего понимания - что хорошо, и что плохо, как можно вести себя, а что - неприлично.

Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля заключил договор с Арт-агентством «Премьер», представляющим интересы тенора Хачатура Бадаляна, на участие в четырех проектах Международного оперного фестиваля им. Ф.И. Шаляпина. Певец должен был выступить в двух постановках («Мадам Баттерфляй» 04.02.19 и «Травиата» 20.02.19) и двух гала-концертах (22.02.19 и 23.02.19). Еще 20 января этого года для подготовки сценических костюмов кастинг-менеджеру театра были отправлены все необходимые мерки артиста, в том числе и рост. По прибытии Хачатура Бадаляна 3 февраля в театр на репетиции выяснилось, что костюмы не соответствуют заявленным размерам, они были значительно больше. По контракту артист прибывает за один день до выступления, поэтому костюмы оперативно подгоняли под размер накануне спектакля. На видеозаписи спектакля видно, что костюмы не соответствуют размеру артиста.Выступление Хачатура Бадаляна в опере «Мадам Баттерфляй» на сцене Татарского театра оперы и балета состоялось 4 февраля и было встречено восторженными откликами прессы. Руководство театра также признало, что выступление прошло на высоком художественном уровне.

8 февраля 2019 от кастинг-менеджера Театра Анны Багаутдиновой поступил звонок в Агентство с сообщением, что Театр отменяет запланированные выступления Хачатура Бадаляна по причине маленького роста артиста и намерен расторгнуть государственный контракт. Представителями артиста неоднократно были предприняты попытки связаться с руководством театра, однако сделать этого не удалось. По мнению Руководства Агентства, расторжение контракта на основании субъективной оценки физических данных не соответствует профессиональным критериям оценки работы оперных певцов, нарушает нормы морали, влечет за собой репутационные риски, а также наносит психологическую травму артисту.

Сам Бадалян, мягко говоря, ситуацией шокирован и сложившийся прецедент считает дискриминацией. Ведь рост, вес и фигура в целом в оперном пении не являются критериями оценки профессионализма артиста, его вокального мастерства. Если мы вспомним знаменитых оперных певцов - фигуры большинства из них далеки от модельных стандартов, что не мешает им быть звездами первой величины.

Похожая ситуация не так давно наблюдалась между руководством компании "Аэрофлот" и группой бортпроводников авиакомпании - по словам сотрудниц, руководство было негласно недовольно комплекцией бортпроводниц. Сотрудницы также посчитали это дискриминацией по внешним данным и даже обращались в суд. Ситуация имеет неприятный фон, при этом в данном случае можно найти объективные параметры - пусть людям в здравом уме они и могут показаться и "притянутыми за уши" - почему сотрудник определенных физических параметров не может выполнять работу - речь все же идет о пассажирских авиационных перевозках.

А вот как невысокий рост может помешать тенору исполнять оперные - совершенно непонятно.

Получить комментарий от Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля "Москве Инфо" на момент публикации не удалось.

Елена Копылова

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