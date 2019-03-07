Действительно, если не станет пчел, некому будет опылять растения, исчезнут растения - исчезнут животные, для которых они служили пищей. Без существования растений и животных нет будущего и для человека. Однако пчелы не только прекрасные опылители, это еще и единственный вид насекомых, производящих продукты непосредственно для человека.

Мед, перга, пыльца, прополис, маточное молочко - продукты пчеловодства напрямую связаны со здоровьем, процветанием и долголетием.

Привлекая внимание к отечественному пчеловодству, Российский благотворительный фонд «Планета пчёл» с 20 мая 2018 года организовал акцию «Медовый меридиан». Акция бессрочная, закончится построением Медового меридиана длиной 20.004 км, когда к акции присоединятся 20.004 участника.

19 февраля 2019 года в рамках акции «Медовый меридиан» стартовал трёхмесячный конкурс «Медовый меридиан Пчелографии». В качестве организаторов выступили: Российский благотворительный Фонд «Планета Пчёл» и кинокомпания RG Bros Studio, отмечающая 5-летний юбилей музыкального познавательного мультсериала «Пчелография». Партнерами конкурса выступают Всероссийский общественный координационный совет по пчеловодству, ФГБНУ НИИ пчеловодства и компания Тенториум.

Конкурс закончится ярким праздником, который пройдет 19 мая 2019 года в столичном парке Сокольники (на кинополяне) с 11 часов.

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой художественной технике (рисунок, скульптура, рукоделие) на темы «Спаси пчелу – спаси планету!» и «Гибель пчел изменит биосферу Земли».

Участниками могут стать все желающие. Каждый участник, приславший на конкурс работу, продлевает «Медовый меридиан» на 1 километр и оказывают помощь детям, больным раком.

Партнер проекта компания ТЕНТОРИУМ перечисляет за каждую присланную на конкурс работу по 50 рублей на счёт пермского детского онкогематологического центра имени Гааза.

Каждый участник «Медового меридиана Пчелографии» получает сертификат «Посол Медового меридиана». По номерам сертификатов по окончании акции «Медовый меридиан» будет разыграна лотерея, победители которой получат приятные призы от организаторов.

Также авторы 10 работ, в которых идея «Медового меридиана» будет выражена наиболее ярко с помощью персонажей «Пчелографии», получат ценные подарки от кинокомпании RG Bros Studio и героев сериала: Ренаты и Жу-Жу, Шарика и Бармаша. В жюри конкурса вошли создатели мультсериала «Пчелография», известные художники, скульпторы, сценаристы.

Подать работы для участия, узнать подробную информацию о конкурсе и посмотреть счетчик строительства «Медового меридиана» можно на сайтах:

-сайт «Медовый меридиан» https://tentorium.ru/medovyj-meridian/

-сайт Фонда «Планета пчел» http://planeta-bee.ru/

-сайт мультсериала «Пчелография» http://pchelografiya.com/

Контакты, дополнительная информация:

PR проекта Светлана Астрецова

Тел: 8 (903) 971-93-73, e-mail: astretsizm@gmail.com

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