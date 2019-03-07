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Происшествия

Массаж - дело тонкое

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Массаж - дело тонкое

ИА «РОСБАЛТ» 07 марта 2019г., 13:54

Полиция проверила массажный салон и обнаружила случайно, что в нем все наоборот

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На востоке Москвы полицейские обнаружили притон с проститутками, работавший под видом массажного салона.

Бордель «накрыли» в одном из помещений дома, расположенного на Мироновской улице в районе Соколиная гора. Клиентам массажного салона при желании оказывали интимные услуги. Причем среди проституток также были мужчины.

В настоящее время на хозяина борделя завели уголовное дело об организации проституции.

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