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Происшествия
Массаж - дело тонкое
Полиция проверила массажный салон и обнаружила случайно, что в нем все наоборот.
На востоке Москвы полицейские обнаружили притон с проститутками, работавший под видом массажного салона.
Бордель «накрыли» в одном из помещений дома, расположенного на Мироновской улице в районе Соколиная гора. Клиентам массажного салона при желании оказывали интимные услуги. Причем среди проституток также были мужчины.
В настоящее время на хозяина борделя завели уголовное дело об организации проституции..
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