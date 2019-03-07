Образование/Карьера

Росстат выяснил, что больше всего сотрудниц 15-72 лет работает в сфере образования.

По информации за 2017 год, в этой области трудились 82 процента женщин. На втором месте – деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг, это 79 процентов работниц.

В числе сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания 73 процента женщин, в финансовых и страховых организациях 69 процентов. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений на 66 процентов была занята женщинами. Меньше всего женщин оказалось в сфере строительства и добычи полезных ископаемых.

В остальных отраслях работают преимущественно мужчины. 59 процентов руководящих постов в России занимают мужчины. Всего в 2017 году в России работали 35 миллиона женщин и 37,1 миллиона мужчин.

В феврале Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году. Выяснилось, что в прошлом году на тысячу мужчин до 34 лет приходилось примерно 960 женщин. При этом на тысячу мужчин с 35 до 40 лет приходилось 1027 женщин.

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