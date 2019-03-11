Комиссией Мосгордумы принято решение об оказании поддержки по вопросу утверждения поправок к столичному бюджету.

11 марта на заседании слушатели ознакомились с прогнозом доходов в бюджет по итогам 2018 года.

Мосгодума осуществила утверждение проекта поправок в закон о бюджете столицы на 2020–2021 год.

Как пояснила глава городского департамента финансов Елена Зяббарова, составляя прогноз доходов, учли итоги 2018 года, динамику поступлений средств за январь и февраль, а также сведения от главных администраторов доходов бюджета. "Ситуация в экономике Москвы оказалась лучше, чем это прогнозировалось в сентябре прошедшего года", – подчеркнула руководитель ведомства.

Правительство Москвы внесло в Мосгодуму проект поправок в закон о бюджете столицы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Согласно законопроекту, доходы и расходы городского бюджета увеличиваются на 136 миллиардов 901,2 миллиона рублей. При этом дефицит бюджета остается без изменений и составляет 276 миллиардов 9,1 миллиона рублей.

Законопроект меняет основные характеристики бюджета столицы на этот год. В частности, с учетом предлагаемых изменений годовые доходы бюджета будут равны 2 триллионам 463 миллиардам 534,7 миллиона рублей. Ранее их оценивали в 2 триллиона 326 миллиардов 633 миллиона 488 тысяч рублей.

В начале декабря 2018 года Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. В ноябре документ приняли депутаты Мосгордумы.

Мэр назвал проект бюджета на 2019–2021 годы крепким и сбалансированным. По словам Собянина, более 50% бюджета направят на расходы социального характера. Еще около 40% уйдет на адресную инвестиционную программу, ремонты, закупку современного оборудования, поддержку промышленности и инноваций.

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