16 марта начнется самый зрелищный фестиваль по танцам на льду.

Состоится международный тридцать третий фестиваль танцев на льду. Открытие назначено на 16 марта 2019 года.

Фестиваль является детским и пройдет на малой спортивной арене комплекса "Лужники".

Пятьсот учащихся из спортивных школ примут участие в этом зрелищном мероприятии. Все они соберутся различных точек России, из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Харькова, Рязани и других городов.

Фактически организатор добились успеха, фестиваль стал одним из популярнейших, ожидаемых и зрелищных праздников фигурного катания.

Любители готовы показать настоящее профессиональное мастерство.

За годы проведения Международный детский фестиваль танцев на льду стал одним из самых популярных, ожидаемых и зрелищных праздников фигурного катания. Юные спортсмены из разных городов и стран, несмотря на то, что занимаются спортом как любители, продемонстрируют зрителям настоящее профессиональное мастерство. В программах, включающих сложные спортивные элементы, одновременно выступят от 12 до 50 человек.

Почетной гостьей Фестиваля станет легенда советского и российского спорта, трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Каждый год к Фестивалю присоединяются новые детские коллективы танцев на льду. При этом постоянными участниками неизменно остаются студии из Москвы и Подмосковья, которые хранят традиции московской школы фигурного катания.

Победители определятся в каждой из трех возрастных категорий в следующих номинациях:

гран-при, лучшая техника, лучшая постановка, актерское мастерство, художественное оформление, оригинальная идея, специальный приз от АНО ЦПСМ «Московский марафон».

Начало Церемонии открытия Фестиваля: в 14:00.

Вход для зрителей бесплатный. Для прохода нужно получить пригласительный билет в кассе спорткомплекса.

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