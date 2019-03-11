Cпорт
Cтартует фестиваль по танцам на льду
Тридцать третий фестиваль пройдет на арене "Лужники".
16 марта начнется самый зрелищный фестиваль по танцам на льду.
Состоится международный тридцать третий фестиваль танцев на льду. Открытие назначено на 16 марта 2019 года.
Фестиваль является детским и пройдет на малой спортивной арене комплекса "Лужники".
Пятьсот учащихся из спортивных школ примут участие в этом
зрелищном мероприятии. Все они соберутся различных точек России, из Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Харькова, Рязани и
других городов.
Фактически организатор добились успеха, фестиваль стал одним из популярнейших, ожидаемых и зрелищных праздников фигурного катания.
Любители готовы показать настоящее профессиональное мастерство.
За годы проведения Международный детский фестиваль танцев на льду стал одним из самых популярных, ожидаемых и зрелищных праздников фигурного катания. Юные спортсмены из разных городов и стран, несмотря на то, что занимаются спортом как любители, продемонстрируют зрителям настоящее профессиональное мастерство. В программах, включающих сложные спортивные элементы, одновременно выступят от 12 до 50 человек.
Почетной гостьей Фестиваля станет легенда советского и российского спорта, трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.
Каждый год к Фестивалю присоединяются новые детские коллективы танцев на льду. При этом постоянными участниками неизменно остаются студии из Москвы и Подмосковья, которые хранят традиции московской школы фигурного катания.
Победители определятся в каждой из трех возрастных категорий в следующих номинациях:
гран-при, лучшая техника, лучшая постановка, актерское мастерство, художественное оформление, оригинальная идея, специальный приз от АНО ЦПСМ «Московский марафон».
Начало Церемонии открытия Фестиваля: в 14:00.
Вход для зрителей бесплатный. Для прохода нужно получить пригласительный билет в кассе спорткомплекса..
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