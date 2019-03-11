В Twitter обсуждают пост преподавателя математики из Великобритании Бена Стивенса с арифметическим трюком.

Формула позволяет без калькулятора вычислить процент от числа.

"Маленький увлекательный лайфхак для вычисления процентов: X% от Y равно Y% от X. Например, если вам нужно вычислить 4% от 75, просто переставьте эти числа местами и найдите 75% от 4. Это проще", – говорится в сообщении.

По словам преподавателя, его метод будет особенно полезен тем, кто не хочет растеряться над кредитным договором или при виде ценника со скидкой в магазине. Реакция людей показала, что многие о формуле не знали. Публикация набрала свыше пяти тысяч репостов и получила почти 16 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что пользователей Сети захватила оптическая иллюзия от итальянца Дарио Бонзи. Мужчина заметил необычное явление природы во время своей прогулки. На кадрах видна абсолютно неподвижная струя воды. Она кажется замерзшей, но при касании становится понятно, что вода на самом деле течет.

Еще одну необычную оптическую иллюзию заметили в ролике о приготовлении индейки. Видео начинается с процесса приготовления маринада, который помешивает повар. Затем в кадре показывают индейку, кожа которой продолжает двигаться, если непрерывно смотреть на кастрюлю до этого.

.