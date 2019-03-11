В Госдуме предложили бесплатно передавать муниципалитетам земли, находящиеся в федеральной собственности и не вовлеченные в хозяйственный оборот, а также земли, собственность на которые не разграничена.

Исключения составят земли обороны, безопасности и земли, необходимые для госнужд. Запрос с просьбой рассмотреть это предложение главе Минэкономразвития Максиму Орешкину направил депутат Владимир Сысоев.

Как полагает депутат, перевод земель в муниципальную собственность будет стимулировать инвестиционные проекты и пополняемость местных бюджетов. Сейчас же земля часто простаивает без дела, сетует парламентарий.

Ранее Совет по правам человека попросил доработать принятые Госдумой законы о борьбе с распространением фейковой информации и штрафах за оскорбления государственных символов.

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