Политика
В муниципальное владение могут передать неразграниченные земли
Земли, собственностьна которые не разграничена встанут под контроль муниципальных органов.
В Госдуме предложили бесплатно передавать муниципалитетам земли, находящиеся в федеральной собственности и не вовлеченные в хозяйственный оборот, а также земли, собственность на которые не разграничена.
Исключения составят земли обороны, безопасности и земли, необходимые для госнужд. Запрос с просьбой рассмотреть это предложение главе Минэкономразвития Максиму Орешкину направил депутат Владимир Сысоев.
Как полагает депутат, перевод земель в муниципальную собственность будет стимулировать инвестиционные проекты и пополняемость местных бюджетов. Сейчас же земля часто простаивает без дела, сетует парламентарий.
Ранее Совет по правам человека попросил доработать принятые Госдумой законы о борьбе с распространением фейковой информации и штрафах за оскорбления государственных символов..
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