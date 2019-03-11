Происшествия

Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев вызван в отдел полиции из-за одиночного пикета в центре столицы в защиту озера Байкал. Фотографию повестки он опубликовал в Instagram.

В документе говорится, что Зверев должен явиться в отдел полиции Китай-города 24 апреля для составления протокола об административном правонарушении. "Что вы думаете по этому поводу?" – спросил стилист у подписчиков.

Зверев стоял с плакатами "Спаси Байкал" и "Я против строительства завода на Байкале" в районе Красной площади.

Он протестовал против строительства завода по розливу питьевой воды.

По данным СМИ, в Слюдянском районе Иркутской области сейчас строят завод по розливу питьевой воды. Продукция завода будет поставляться в Китай. При полном развитии производства планируется выпускать 528 тысяч литров воды в сутки. Инвестиционный проект реализует компания ООО "АкваСиб". Объект окончательно введут в эксплуатацию в 2021 году.

Местные жители опасаются, что строительство завода нанесет значительный ущерб Байкалу. Общественники утверждают, что для добычи воды нужно будет проложить по озеру трубопроводы длиной более трех километров.

Сергей Зверев является уроженцем Тункинского района Бурятии – территории у Байкала.

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