Андрей Рублев родился приблизительно в период времени с 1360/1370 до 1427/1430 . Русский живописец, создавший московскую школу живописи

1985 год ознаменован появлением недалеко от Спасо-Андроникова монастыря бронзовой cтатуи.

Маленький сквер при проходе к Спасо-Андроникова монастырю стал местом установки бронзовой статуи.

Рядом с музеем древнерусского искусства посредством скульптурной композиции воссоздан образ иконописца за работой.



Выбор места для памятника был предопределен исторически

нет другого такого Андрей Рублев был иноком монастыря, принимал участие в создании настенных фресок, здесь же был погребен.

Символическое надгробие находится в старейшем московском храме — Спаса Нерукотворного Образа.

Подлинное место захоронения великого художника утрачено в 20-е гг. ХХ в.

Скульптор — О. Комов, архитектор — В. Нестеров.

Адрес: Андроньевская пл., 10.

Проезд: ст. м. «Таганская»

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