Московская жизнь
Достопримечательности столицы:Памятник Андрею Рублеву
История создания памятника Андрею Рублеву.
Андрей Рублев родился приблизительно в период времени с 1360/1370 до 1427/1430 . Русский живописец, создавший московскую школу живописи
1985 год ознаменован появлением недалеко от Спасо-Андроникова монастыря бронзовой cтатуи.
Маленький сквер при проходе к Спасо-Андроникова монастырю стал местом установки бронзовой статуи.
Рядом с музеем древнерусского искусства посредством скульптурной композиции воссоздан образ иконописца за работой.
Выбор места для памятника был предопределен исторически
нет другого такого Андрей Рублев был иноком монастыря, принимал участие в создании настенных фресок, здесь же был погребен.
Символическое надгробие находится в старейшем московском
храме — Спаса Нерукотворного Образа.
Подлинное место захоронения великого художника утрачено в 20-е гг. ХХ в.
Скульптор — О. Комов, архитектор — В. Нестеров.
Адрес: Андроньевская пл., 10.
Проезд: ст. м. «Таганская».
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