Автомагистраль

Циркуляция электробусов по направлению № 36 пройдет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.

Троллейбусы вытеснены более современным видм транспорта. Все транспортные средства разработаны по новейшим технологиям.

Использованы инновационные технологии отечественного производителя

«Маршрут № 36 – шестой по счету, где начали работать электробусы. Сегодня в Москве курсируют около 60 электробусов. С начала работы они перевезли свыше 2,1 миллиона пассажиров – ежедневно экологически чистыми автобусами пользуются почти 30 тысяч человек», – сказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелёв.

Напомним, с сентября электробусы работают на маршруте № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. В декабре электробусы вышли на маршруты № 80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы, № 76 от Холмогорской улицы до метро «ВДНХ», № 649 от Ясного проезда до Осташковской улицы. В январе электробусы начали курсировать на маршруте № 83 от Уссурийской улицы до Преображенской площади.

Инновационный транспорт в столицу поставляют российские производители – КАМАЗ и ГАЗ. Заключены контракты на поставку в общей сложности 300 электробусов и 98 зарядных станций. По условиям сервисных контрактов, поставщики обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

Маршрут № 36 проходит от ВДНХ по улице Академика Королева, Ботанической и Станционной улицам, Дмитровскому шоссе – до Бескудниковского переулка.

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