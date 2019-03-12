Здесь интересно

11 апреля 2019 года в российский прокат выходит социальная драма «Смотри мою любовь».

Два разных мира встретившись друг с другом могут объединиться, дополнить друг друга или же полностью уничтожить.

В реальной жизни счастливые предпочитают объединиться, несчастливые обычно уничтожают друг друга из корыстных целей или по причине необоснованной злобы.

Дополнить друг друга могут либо высоко интеллектуальные или престижные представители семейных кланов. Редкий случай, но перспективный.

Что потом? Даже не посмотрят в сторону друг друга через какое-то количество лет.

Но похоже, что герои фильма лучше. Молодые люди влюблены и все-таки хотят совместного счастья.

Талантливый юноша Александр (Олег Гаас известный по лентам «Девушка с косой», «Любимая учительница», «Sпарта»), воспитанный в детском доме, с ранних лет увлечен жестким видом спорта — боями без правил. Он готовится к титульному бою, но в амбициозные планы юноши неожиданно вмешивается Судьба. На тренировочных сборах, он встречает загадочную глухую девушку Дину (Дарья Белодед).

Она — фотограф и снимает серию фотографий, посвященную рукам, ведь руки — это ее голос.

Молодые люди влюбляются друг в друга, хоть и принадлежат к совершенно разным мирам…

Смогут ли молодые люди остаться вместе и обрести счастье, бросив вызов судьбе?

Драматургически выверенный сюжет, выразительные паузы, экспрессивные крупные планы – все это делает фильм не только интересным и зрелищным, но и уникальным социальным проектом, призванным обратить внимание на проблемы глухих и слабослышащих людей. Картина имеет профессиональные субтитры для глухих.

Режиссер картины – Александр Сухарев, на его счету известные фильмы «Олимпийская деревня», «В погоне за счастьем» и сериалы «Команда Че», «Бедная Настя», “Шальной ангел”, "Атлантида», «Врачебная тайна». Продюсером проекта стал Виктор Глухов, при участии которого ранее были выпущены такие фильмы, как "Любить по-русски" (1, 2 части), "В движении", "Свои", "Неваляшка" и многие другие.

Фильм «Смотри мою любовь» получил главный приз "За лучший полнометражный фильм" на Московском фестивале российского кино "Будем жить!", а актриса Дарья Белодед была отмечена призом за лучшую женскую роль. Картина была представлена на кинопоказе международного форума «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге. В рамках социального проекта был проведён спецпоказ в Международный день глухих 30 сентября 2018 года в кинотеатре «Молодёжный» сети кинотеатров «Москино».

Коротко о фильме:

год 2018

страна Россия

режиссер Александр Сухарев

продюсер Виктор Глухов

оператор Виктор Боголюбов

жанр драма

В главных ролях: Олег Гаас, Дарья Белодед, Сергей Маховиков, Георгий Мартиросян, Ирина Подгорная

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