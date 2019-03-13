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Политика

Совет Федерации подготовит пакет документов по внесению изменений в семейное законодательство.

Фото: www.flickr.com

Совет Федерации подготовит пакет документов по внесению изменений в семейное законодательство.

M24.ru 13 марта 2019г., 15:37

СФ рассматривает меры по усилению контроля за правами и защитой несовершеннолетних.

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Комитет СФ по социальной политике приступил к разработке документов, касающихся изменения семейного законодательства. Член временной рабочей группы, которая была создана конкретно по этому вопросу, Елена Попова, сообщила более конкретную информацию. По ее словам будут модифицированы 9 федеральных документов и 3 кодекса.

Тексты подготовили для согласования в Правительстве Москвы и ГД РФ.

Решается вопрос о конкретизации нормативов по правам несовершеннолетних при изъятия детей из семьи. Рекомендовано осуществлять более детализированные меры cо стороны сотрудников органов опеки и попечительства. Административное наказание сейчас применяется по мнению парламентариев с использованием крайних мер.

В марте с пакетом документов ознакомят членов ГД РФ.

Изменениям подвергнут статью 127 семейного кодекса. В феврале уже обсуждалась необходимость законопроекта, утверждающего право людей с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями на усыновление детей.

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