Комитет СФ по социальной политике приступил к разработке документов, касающихся изменения семейного законодательства. Член временной рабочей группы, которая была создана конкретно по этому вопросу, Елена Попова, сообщила более конкретную информацию. По ее словам будут модифицированы 9 федеральных документов и 3 кодекса.



Тексты подготовили для согласования в Правительстве Москвы и ГД РФ.



Решается вопрос о конкретизации нормативов по правам несовершеннолетних при изъятия детей из семьи. Рекомендовано осуществлять более детализированные меры cо стороны сотрудников органов опеки и попечительства. Административное наказание сейчас применяется по мнению парламентариев с использованием крайних мер.



В марте с пакетом документов ознакомят членов ГД РФ.



Изменениям подвергнут статью 127 семейного кодекса. В феврале уже обсуждалась необходимость законопроекта, утверждающего право людей с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями на усыновление детей.

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