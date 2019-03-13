Политика
Совет Федерации подготовит пакет документов по внесению изменений в семейное законодательство.
СФ рассматривает меры по усилению контроля за правами и защитой несовершеннолетних..
Комитет СФ по социальной политике приступил к разработке
документов, касающихся изменения семейного законодательства. Член временной
рабочей группы, которая была создана конкретно по этому вопросу, Елена Попова,
сообщила более конкретную информацию. По ее словам будут модифицированы 9
федеральных документов и 3 кодекса.
Тексты подготовили для согласования в Правительстве Москвы и ГД РФ.
Решается вопрос о конкретизации нормативов по правам несовершеннолетних при изъятия детей из семьи. Рекомендовано осуществлять более детализированные меры cо стороны сотрудников органов опеки и попечительства. Административное наказание сейчас применяется по мнению парламентариев с использованием крайних мер.
В марте с пакетом документов ознакомят членов ГД РФ.
Изменениям подвергнут статью 127 семейного кодекса. В феврале уже обсуждалась необходимость законопроекта, утверждающего право людей с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями на усыновление детей.
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