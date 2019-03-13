Московская сцена

Начинается финал московского конкурса Илзе Лиепа "Весна священная". Его участники станут номинантами Национальной премии детского и юношеского танца.

Выступление состоится в 17:00 24 марта в Москве на сцене государственного академического театра "Русская песня".

Организаторы пригласили для участия в конкурсе четыреста детей, которые получат возможность стать лауреатом конкурса.

Конкурс может быть трамплином для дальнейшей карьеры участников.

Обладатели Золотого диплома получат шанс принять участие в гала-спектакле на сцене Большого театра.

К участию в финальной части конкурса 2019 года допущены почти девятнадцать детских коллективов.

Конкурсанты приедут из различных городов России. Представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, c. Богатое Самарской области,

Каменск-Уральского, Пензы, Оренбурга, Перми, Иркутска, Черкесска, Улан-Удэ, Нефтеюганска, Нефтекамска, Белгорода.

В течение года производился тщательный отбор конкурсантов.

В сферу деятельности Благотворительного фонда "Илзе Лиепа" входит проведение образовательных мероприятий для педагогов по танцевальным направлениям, мастер-классы, гала-концерты звезд балета, фотовыставки, смотры коллективов.

Лауреатов наградят Золотым или Серебряным дипломом финалиста и статуэткой в виде обвивающихся веток вербы, символизирующих с одной стороны весну, воскресение природы, а с другой – фигурки танцоров, кружащихся в танце.

В этом году премия будет присуждена в четырех возрастных группах от 7 лет до 21 года в номинациях "классический танец", "неоклассика", "народный танец", "народная стилизация", "современный танец" и "малые формы (соло, дуэт, трио)".

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